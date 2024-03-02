Тренер «Спартака» Слишкович: мы ждём Промеса и надеемся, что он скоро вернётся

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса в матче 19-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Ранее сообщалось, что Промес был задержан после аварии в ОАЭ.

«Отсутствие Квинси? На эту тему уже много сказано. Было официальное заявление клуба. Мы его ждём. И надеемся, он скоро вернётся», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.