Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Слишкович: мы ждём Промеса и надеемся, что он скоро вернётся

Тренер «Спартака» Слишкович: мы ждём Промеса и надеемся, что он скоро вернётся
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса в матче 19-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Ранее сообщалось, что Промес был задержан после аварии в ОАЭ.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Отсутствие Квинси? На эту тему уже много сказано. Было официальное заявление клуба. Мы его ждём. И надеемся, он скоро вернётся», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Материалы по теме
«Спартак» давно не был так хорош в Петербурге! Разрушил кучу уверенных ставок на «Зенит»
«Спартак» давно не был так хорош в Петербурге! Разрушил кучу уверенных ставок на «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android