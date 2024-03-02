«Спартак»: 1453 дня гостевые команды пропускали в Петербурге в РПЛ, на 1454-й приехали мы

Пресс-служба московского «Спартак» отреагировала на ничейный результат в матче 19-го тура с петербургским «Зенитом» (0:0), который стал для красно-белых гостевым.

«1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ. На 1454-й туда приехал «Спартак», – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

После сегодняшнего матча в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.