Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак»: 1453 дня гостевые команды пропускали в Петербурге в РПЛ, на 1454-й приехали мы

«Спартак»: 1453 дня гостевые команды пропускали в Петербурге в РПЛ, на 1454-й приехали мы
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартак» отреагировала на ничейный результат в матче 19-го тура с петербургским «Зенитом» (0:0), который стал для красно-белых гостевым.

«1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ. На 1454-й туда приехал «Спартак», – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

После сегодняшнего матча в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

Материалы по теме
«Спартак» давно не был так хорош в Петербурге! Разрушил кучу уверенных ставок на «Зенит»
«Спартак» давно не был так хорош в Петербурге! Разрушил кучу уверенных ставок на «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android