Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: «Спартак» очень хорошо сыграл в обороне, не дал «Зениту» создать моменты

Юрий Сёмин: «Спартак» очень хорошо сыграл в обороне, не дал «Зениту» создать моменты
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Юрий Сёмин высказался о ничейном результате в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Зенит» и «Спартак» показали хорошую готовность к чемпионату: физически и тактически были готовы. На удивление, «Спартак» очень хорошо сыграл в обороне и практически не дал создать явных голевых моментов «Зениту».

Наверное, ничья закономерна, потому что игроки обеих команд лучше играли в разрушении. На мой взгляд — ничья закономерна. Мне матч очень понравился», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

Материалы по теме
«Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android