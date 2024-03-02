Юрий Сёмин: «Спартак» очень хорошо сыграл в обороне, не дал «Зениту» создать моменты

Российский специалист Юрий Сёмин высказался о ничейном результате в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Зенит» и «Спартак» показали хорошую готовность к чемпионату: физически и тактически были готовы. На удивление, «Спартак» очень хорошо сыграл в обороне и практически не дал создать явных голевых моментов «Зениту».

Наверное, ничья закономерна, потому что игроки обеих команд лучше играли в разрушении. На мой взгляд — ничья закономерна. Мне матч очень понравился», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.