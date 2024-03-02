Новичок «Зенита» Артур: после ничьей со «Спартаком» внутри опустошение

Бразильский крайний нападающий Артур поделился эмоциями от дебюта за «Зенит» в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Очень рад дебютировать на «Газпром Арене» перед нашими болельщиками с такой большой аудиторией, которая была. К сожалению, не смогли порадовать их победой, но боролись до конца, были все шансы победить, но отложили победу до следующих матчей.

Конечно, я прекрасно понимал и знал до этого в теории, а сегодня убедился на практике, какое большое значение это соперничество имеет для города, команды и болельщиков. Немного грустно, внутри опустошение, потому что хотелось порадовать болельщиков победой в таком знаковом матче. Но надо поднять голову повыше и набраться сил перед следующими матчами и продолжать побеждать», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.