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Новичок «Зенита» Артур: после ничьей со «Спартаком» внутри опустошение

Новичок «Зенита» Артур: после ничьей со «Спартаком» внутри опустошение
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Бразильский крайний нападающий Артур поделился эмоциями от дебюта за «Зенит» в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Очень рад дебютировать на «Газпром Арене» перед нашими болельщиками с такой большой аудиторией, которая была. К сожалению, не смогли порадовать их победой, но боролись до конца, были все шансы победить, но отложили победу до следующих матчей.

Конечно, я прекрасно понимал и знал до этого в теории, а сегодня убедился на практике, какое большое значение это соперничество имеет для города, команды и болельщиков. Немного грустно, внутри опустошение, потому что хотелось порадовать болельщиков победой в таком знаковом матче. Но надо поднять голову повыше и набраться сил перед следующими матчами и продолжать побеждать», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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