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Артур ответил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»

Артур ответил, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»
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Бразильский крайний нападающий Артур рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Мы обсудили с ребятами, почему было немного моментов — не хватало последнего паса, ударов. Надо было чаще бить по воротам, чаще проникать в штрафную зону. Во втором тайме практически не создали моментов. Это то, над чем надо работать и что надо улучшить. Предстоит улучшить ещё. Многие моменты в игре, но мы осознаем, над чем стоит сделать акцент в будущем и работать. Надеюсь, будем побеждать», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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