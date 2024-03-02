Сергей Семак прокомментировал ничью «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

«Тяжёлая игра. К сожалению, не смогли победить и порадовать болельщиков. По качеству игра: в первом тайме мы выглядели интереснее. Если бы забили, возможно, матч вышел бы более веселым. А так играли до ошибки.

Нам для победы не хватило остроты в атаке. А те моменты, которые были – мы не смогли их использовать», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.