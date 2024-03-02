Семак объяснил, почему в воротах со «Спартаком» сыграл Адамов, а не Кержаков

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0) высказался о конкуренции на вратарской позиции в команде.

«Вратарская линия? Исходя из матчей на сборах, посчитали, что Денис (Адамов) на сегодняшний день готов лучше. И выбор пал на него. А дальше будем смотреть за его игрой. И формой других вратарей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.