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Новичок «Зенита» Педро поделился эмоциями от дебюта в РПЛ

Новичок «Зенита» Педро поделился эмоциями от дебюта в РПЛ
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Бразильский футболист «Зенита» Педро, который присоединился к сине-бело-голубым зимой, прокомментировал свой дебют в составе команды. 2 марта в рамках матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) новичок сине-бело-голубых появился на поле во втором тайме.

«Спасибо за поздравление с дебютом в российском чемпионате! Я очень счастлив, что наконец дебютировал в официальной игре. Матч был тяжёлым и сложным. Я буду работать дальше. Будем стараться.

Невероятный стадион и невероятная поддержка болельщиков, а также шоу, которое впечатляет. До того, как я приехал в Россию, говорил с Ренаном. Он говорил, что в РПЛ высокий уровень и очень напряженные игры. Сегодня я убедился в этом», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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