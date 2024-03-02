«Смотрелся не так ярко как мог». Семак оценил дебют Артура в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте полузащитника Артура в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:0).

«Дебют Артура? Конечно, он смотрелся не так ярко как мог. У него были определенные проблемы со здоровьем. И какую-то часть тренировок он пропустил. Плюс нужна адаптация. Сегодня был не лучший его матч. Надеемся, дальше он сможет показать свои лучшие качества», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.