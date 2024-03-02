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Семак: много разговоров о легионерах «Зенита», в других командах тоже по 13 иностранцев

Семак: много разговоров о легионерах «Зенита», в других командах тоже по 13 иностранцев
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0) высказался о количестве легионеров в составе команды.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Проблемы с лимитом? Насчёт ушедших ребят не жалеем. Это были их решения. По проблемам с паспортами — в других матчах ситуация такая же. Просто много разговоров о зенитовских легионерах. Хотя в других командах тоже по 13 иностранцев в заявке. Это связано с тем, что кому-то удалось подписать сильных россиян, а кому-то нет. Иностранцы стоят дешевле. Это простая экономика для клубов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в чемпионате.

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