Хлусевич: Абаскаль объяснил решение уехать смотреть матч с «Зенитом» в Москве

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также рассказал о разговоре с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, который уехал смотреть матч на базу клуба в Москве.

«0:0 никого не устраивает, в любом случае всегда хочется выигрывать. Неплохо сыграли, хорошо, что сзади ноль, но надо забивать.

Главного тренера всегда не хватает, когда случаются такие ситуация в футболе. Да, он объяснил своё решение уехать и смотреть матч в Москве. Мы пообщались, он сказал, почему и зачем», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.