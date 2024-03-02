Новичок «Зенита» Педро ответил, почему не вышел с первых минут в матче со «Спартаком»

Бразильский футболист «Зенита» Педро рассказал о том, почему он не попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

«Это дело и выбор тренера, почему я не появился на поле с начала матча. Возможно, он не выпустил меня с первых минут, чтобы не сильно перенапрягаться. Это его решение», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Отметим, что сегодняшний матч стал для Педро дебютным официальным в составе сине-бело-голубых.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.