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Защитник «Спартака» Хлусевич высказался о выносе мяча с линии ворот в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как ему удалось вынести мяч с линии ворот в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«Увидел, что выскакивает мяч в мою сторону и в ворота. И как защитник, наверное, на инстинктивном уровне побежал перекрывать дальнюю штангу, удалось спасти. Хороший момент и получилось красиво», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.