Игрок «Спартака» Хлусевич: поверил, что мяч Игнатова залетит в ворота «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мыслями о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Первые 10 минут нас поддавили немножко, но в дальнейшем удалось перевести игру от своих ворот и контролировали матч. Были моменты в обоих таймах, поэтому складывался матч неплохо, в особенности последний момент у Миши Игнатова. Если честно, поверил, что залетит мяч. Такая обоюдная ничья», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.