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Игрок «Спартака» Хлусевич: поверил, что мяч Игнатова залетит в ворота «Зенита»

Игрок «Спартака» Хлусевич: поверил, что мяч Игнатова залетит в ворота «Зенита»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мыслями о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Первые 10 минут нас поддавили немножко, но в дальнейшем удалось перевести игру от своих ворот и контролировали матч. Были моменты в обоих таймах, поэтому складывался матч неплохо, в особенности последний момент у Миши Игнатова. Если честно, поверил, что залетит мяч. Такая обоюдная ничья», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

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