Хлусевич высказался об эмоциях Соболева после замены в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал эпизод с заменой нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Соболев после замены сразу ушёл в раздевалку.

«Не видел момент с Соболевым, был весь в игре. Может быть недоволен был своей игрой. Мы ещё не обсуждали этот момент, потом поговорим», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.