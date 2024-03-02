Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлусевич высказался об эмоциях Соболева после замены в матче с «Зенитом»

Хлусевич высказался об эмоциях Соболева после замены в матче с «Зенитом»
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал эпизод с заменой нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Соболев после замены сразу ушёл в раздевалку.

«Не видел момент с Соболевым, был весь в игре. Может быть недоволен был своей игрой. Мы ещё не обсуждали этот момент, потом поговорим», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Материалы по теме
«Спартак» давно не был так хорош в Петербурге! Разрушил кучу уверенных ставок на «Зенит»
«Спартак» давно не был так хорош в Петербурге! Разрушил кучу уверенных ставок на «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android