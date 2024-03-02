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Хлусевич: играл в «Лужниках» в финале Кубка России — воспоминания великолепные!

Хлусевич: играл в «Лужниках» в финале Кубка России — воспоминания великолепные!
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал новость о том, что матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с воронежским «Факелом», пройдёт в «Лужниках».

«Лужники» — это второй домашний стадион «Спартака», поэтому ничего страшного, будет играть там. До этого играл в «Лужниках» в финале Кубка России. Воспоминания великолепные!», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

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