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Новичок «Спартака» Угальде объяснил, в чём сила «Зенита»

Новичок «Спартака» Угальде объяснил, в чём сила «Зенита»
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Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) высказался о сильных сторонах сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Это моя первая игра за «Спартак». Поэтому мне пока тяжело давать какие-то подробные комментарии. Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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