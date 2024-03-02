Новичок «Спартака» Угальде назвал нормальным решение Абаскаля покинуть Санкт-Петербург

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о решении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля смотреть матч 19-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) на базе команды.

«Отсутствие Абаскаля в Санкт-Петербурге — это нормально. Он не мог присутствовать на скамейке, принял такое решение. Я не вижу в этом ничего страшного.

Промес? Об этой ситуации я ничего не хочу говорить», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.