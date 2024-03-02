«Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». Соболев объяснил свои эмоции после замены

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев объяснил свою реакцию на замену в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Напомним, после замены на 72-й минуте форвард сразу ушёл в раздевалку.

«Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал Соболев в своём телеграм-канале.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.