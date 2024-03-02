Новичок «Спартака» Угальде сравнил РПЛ с чемпионатом Нидерландов

Новичок «Спартака» Манфред Угальде после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» сравнил РПЛ с чемпионатом Нидерландов. В минувшее зимнее трансферное окно он перешёл в стан красно-белых из «Твенте».

«Тяжело сравнить РПЛ с чемпионатом Нидерландов, но здесь больше борьбы. В Нидерландах всё построено только на технике», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.