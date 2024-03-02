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Губерниев: «Спартак» надо поздравить. С такими проблемами не проиграть самому «Зениту»!

Губерниев: «Спартак» надо поздравить. С такими проблемами не проиграть самому «Зениту»!
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Популярный российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Ну поборолись!!! «Зенит» – «Спартак»!!! Футбол!!! А ведь я футбольный обозреватель!!! Итак… Лучшим в игре был Карасев. Вот чья работа соответствует лучшим мировым стандартам!!! Остальных с весной! «Спартак» надо поздравить. С такими проблемами не проиграть в гостях самому «Зениту»!!! Там все и радовались. Что касается «Зенита», то в центре поля все явно перестраивается. И «Спартак» для себя сейчас очень вовремя пересекся с этой перестройкой», – написал Губерниев в своих социальных сетях.

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

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