Губерниев: «Спартак» надо поздравить. С такими проблемами не проиграть самому «Зениту»!

Популярный российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Ну поборолись!!! «Зенит» – «Спартак»!!! Футбол!!! А ведь я футбольный обозреватель!!! Итак… Лучшим в игре был Карасев. Вот чья работа соответствует лучшим мировым стандартам!!! Остальных с весной! «Спартак» надо поздравить. С такими проблемами не проиграть в гостях самому «Зениту»!!! Там все и радовались. Что касается «Зенита», то в центре поля все явно перестраивается. И «Спартак» для себя сейчас очень вовремя пересекся с этой перестройкой», – написал Губерниев в своих социальных сетях.

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.