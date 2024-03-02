Новичок «Краснодара» Виктор Са: в РПЛ больше силы и мощи, в Бразилии такого нет

Нападающий «Краснодара» Виктор Са после своего дебюта в составе «быков» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1) рассказал о главных различиях между бразильским и росийским футболом.

«Физически тут сложнее. Здесь больше силы и мощи. В Бразилии такого нет. Насколько я готов? Физически я чувствую себя хорошо. Все же я играл в Бразилии в конце февраля. У нас это было начало сезона. Я хорошо себя чувствую», — приводит слова Са «Матч ТВ».

Напомним, южане объявили о переходе нападающего из «Ботафого» 22 февраля текущего года. Трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.