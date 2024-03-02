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Новичок «Краснодара» Виктор Са: в РПЛ больше силы и мощи, в Бразилии такого нет

Новичок «Краснодара» Виктор Са: в РПЛ больше силы и мощи, в Бразилии такого нет
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са после своего дебюта в составе «быков» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1) рассказал о главных различиях между бразильским и росийским футболом.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Олусегун – 36'     1:1 Ашурматов – 90'    

«Физически тут сложнее. Здесь больше силы и мощи. В Бразилии такого нет. Насколько я готов? Физически я чувствую себя хорошо. Все же я играл в Бразилии в конце февраля. У нас это было начало сезона. Я хорошо себя чувствую», — приводит слова Са «Матч ТВ».

Напомним, южане объявили о переходе нападающего из «Ботафого» 22 февраля текущего года. Трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.

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