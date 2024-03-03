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Игрок «Арсенала» Бен Уайт: знаю, что люди говорят, что я не люблю футбол

Игрок «Арсенала» Бен Уайт: знаю, что люди говорят, что я не люблю футбол
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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Бен Уайт высказался о критике со стороны болельщиков, которые заявляют, что футболист не любит эту игру.

«Я знаю, что люди говорят, что я не люблю футбол. Я прихожу домой, и футбол не занимает моих мыслей. Я могу просто быть нормальным человеком, расслабиться. Но, когда я здесь (на поле — Прим. «Чемпионата») я очень заряжен. Я хочу побеждать во всём, что делаю. Я помню, как был молод и всегда хотел побеждать, играть агрессивно и делать всё возможное для победы», — приводит слова Уайта The Telegraph.

26-летний Уайт выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах «канониров» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бена в € 55 млн.

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