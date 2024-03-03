Совладелец «МЮ» Рэтклифф рассказал о другом клубе, долю в котором он хотел приобрести

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф до принятия решения об инвестициях в английский клуб хотел приобрести долю в испанской «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что Рэтклифф пытался купить 50-процентную долю участия в «Барселоне». У Рэтклиффа состоялся разговор с каталонским клубом и установились хорошие отношения с президентом Жоаном Лапортой. Рэтклифф хотел «вложить два или три миллиарда, отремонтировать «Камп Ноу»», а также выступал против продажи телевизионных прав клуба, чтобы облегчить его финансовые проблемы. Однако сделка не состоялась.

Напомним, что Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций «Манчестер Юнайтед». Кроме того, INEOS (компания Рэтклиффа) предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».