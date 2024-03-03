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Гендир «Балтики» Измайлов: у новичков клуба было время на адаптацию

Гендир «Балтики» Измайлов: у новичков клуба было время на адаптацию
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о прошедшей трансферной кампании калиниyградского клуба, а также рассказал об адаптации новичков. Напомним, состав команды пополнило сразу 11 новых футболистов.

«Спортивный отдел приложил максимум усилий для того, чтобы команда была сформирована как можно быстрее. Большинство новичков приехали в расположение команды до начала третьего сбора, у них было время на адаптацию к новым условиям, новым требованиям. Наш тренерский штаб делает максимум для того, чтобы игроки сыгрались друг с другом как можно быстрее», — приводит слова Измайлова Metaratings.

Как информирует интернет-портал Transfermarkt, калининградский клуб установил собственный трансферный рекорд, потратив на 11 новых футболистов по ходу зимнего трансферного окна € 3,65 млн.

Напомним, после 18 сыгранных туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место.

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