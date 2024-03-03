Аллегри: «Ювентус» не выигрывали в Неаполе уже пять лет, бы неплохо добиться результата

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о предстоящем матче 27-го тура итальянской Серии А с «Наполи».

«Мы не выигрывали в Неаполе уже пять лет, и было бы неплохо добиться результата завтра. Возвращение Осимхена придало ему уверенности. Мы должны играть как единая команда и играть на половине поля соперника, когда владеем мячом. Кальцоне (главного тренера «Наполи» — Прим. «Чемпионата») я не знаю, но, много работая с Сарри, он точно будет обладать похожими характеристиками. Матч сложный, но такими же будут и последующие. Я уверен в игре ребят», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, встреча между «Наполи» и «Ювентусом» состоится 3 марта. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени.