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Аллегри: «Ювентус» не выигрывали в Неаполе уже пять лет, бы неплохо добиться результата

Аллегри: «Ювентус» не выигрывали в Неаполе уже пять лет, бы неплохо добиться результата
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о предстоящем матче 27-го тура итальянской Серии А с «Наполи».

Италия - Серия А . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не выигрывали в Неаполе уже пять лет, и было бы неплохо добиться результата завтра. Возвращение Осимхена придало ему уверенности. Мы должны играть как единая команда и играть на половине поля соперника, когда владеем мячом. Кальцоне (главного тренера «Наполи» — Прим. «Чемпионата») я не знаю, но, много работая с Сарри, он точно будет обладать похожими характеристиками. Матч сложный, но такими же будут и последующие. Я уверен в игре ребят», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, встреча между «Наполи» и «Ювентусом» состоится 3 марта. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени.

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