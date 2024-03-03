«Немного обидно». Голкипер «Зенита» Адамов — о результате матча со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился эмоциями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Напомним, команды сыграли вничью со счётом 0:0, а Адамов провёл на поле все 90 минут.

«Если честно, немного обидно: с одной стороны, сыграл на ноль, а с другой — не выиграли в матче, в котором очень хотели выиграть. Из-за этого очень обидно.

Сказывалась ли зимняя пауза? Я думаю, да, потому что по ходу игры мы немного привыкали — к полю, к мячу, к болельщикам. Была очень длинная пауза, после таких пауз игры обычно достаточно скомканные. Но это не отменяет того факта, что сегодня мы должны были выигрывать.

Справедлив ли ничейный результат? Мы владели преимуществом, создавали моменты и хочется из этих моментов максимум выжать. Пусть будет, что справедлив, но мы с этим не согласны», — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.