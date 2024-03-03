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«Поддержка шедевральная». Вратарь «Зенита» Адамов — о болельщиках на игре со «Спартаком»

«Поддержка шедевральная». Вратарь «Зенита» Адамов — о болельщиках на игре со «Спартаком»
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о поддержке болельщиков в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0). Напомним, игру посетили 57865 зрителей, что стало рекордным показателем после введения системы Fan ID.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Честно скажу, поддержка шедевральная, но, когда ты в игре, у тебя фокус на мяче, на игроках, на перестроениях команд. Я ощутил поддержку, когда выходил на поле — эмоции просто потрясающие от этого. Были моменты — перед угловыми, перед штрафными, когда я мог немного передохнуть, перевести свой дух — в эти моменты очень сильна была поддержка болельщиков, за что им очень большое спасибо. Кайф!», — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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