«Марсель» в гостях разгромил «Клермон» в матче 24-го тура Лиги 1

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Клермон» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. «Марсель» разгромил соперника со счётом 5:1.

На 23-й минуте отличился нападающий «Марселя» Илиман Ндиайе. На 53-й минуте полузащитник «Клермона» Билаль Бутобба сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вывел гостей вперёд. На 67-й минуте защитник Жонатан Клосс увеличил преимущество «Марселя». Четвёртый гол за гостей забил вышедший на замену нападающий Луис Энрике на 80-й минуте. Окончательный счёт в матче на 92-й минуте установил игрок «Марселя» Фарис Мумбанья — 5:1.

«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 24 матча. «Клермон» находится на 18-ом месте с 17 очками. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» (55), который также провёл 24 игры.