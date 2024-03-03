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Матч «Реала» с «Валенсией» завершился судейским скандалом

Матч «Реала» с «Валенсией» завершился судейским скандалом
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Закончился матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом» (2:2). Судья Хесус Хиль Мансано дал свисток об окончании перед голом полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема на последних секундах встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

В компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». После этого футболисты «Реала» бросились спорить с арбитром.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Отметим, за споры Мансано показал красную карточку автору гола Джуду Беллингему.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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