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Анчелотти — о судейском скандале в матче с «Валенсией»: произошло нечто беспрецедентное

Анчелотти — о судейском скандале в матче с «Валенсией»: произошло нечто беспрецедентное
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Главный тренер «Реала Карло Анчелотти прокомментировал судейский скандал в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании матча за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«Что я могу сказать… особо нечего сказать. Произошло нечто беспрецедентное. После подбора мы владели мячом, и я думаю, что это должно было закончиться, когда «Валенсия» владела мячом», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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