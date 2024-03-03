Анчелотти — о судейском скандале в матче с «Валенсией»: произошло нечто беспрецедентное

Главный тренер «Реала Карло Анчелотти прокомментировал судейский скандал в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании матча за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот.

«Что я могу сказать… особо нечего сказать. Произошло нечто беспрецедентное. После подбора мы владели мячом, и я думаю, что это должно было закончиться, когда «Валенсия» владела мячом», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

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После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.