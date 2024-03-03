Лука Модрич поддержал получившего ужаснейшую травму защитника «Валенсии» Дьакаби

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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал серьёзную травму, которую получил гвинейский защитник «Валенсии» Муктар Дьакаби в матче 27-го тура испанской Примеры.

«Я надеюсь, что Дьакаби скоро поправится! Желаю ему сил», – написал Модрич в своей социальной сети.

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Напомним, на 87-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом» (2:2) французский хавбек «сливочных» Орельен Тчуамени в борьбе за подбор мяча с Диего Лопесом упал на колено Диакаби, в результате чего нога защитника «Валенсии» изогнулась под неестественным углом. 27-летнего футболиста унесли с поля на носилках, придерживая травмированное колено.

Фото: Скриншот из трансляции

По сообщениям СМИ, после матча Дьакаби увезли со стадиона на машине скорой помощи.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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