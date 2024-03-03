Бубнов: матч с «Зенитом» показал, что арест Промеса психологически не повлиял на «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о кадровой ситуации в московском «Спартаке» перед выездным матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«В целом перед матчем у «Спартака» ситуация была сложнее, были кадровые потери. Четверо игроков не приехали, плюс ещё у Промеса проблемы. Но игра показала, что в психологическом плане арест Квинси не повлиял на команду. Функционально же обе команды выглядели хорошо: хватило футболистов от первой и до последней минуты. Неудивительно, ведь готовились на сборах целенаправленно к этому матчу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» прошёл 2 марта в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счётом 0:0. Красно-белые прибыли на эту встречу без своего лидера — атакующего хавбека Квинси Промеса, который не смог вылететь из ОАЭ из-за проблем с законом. Также в этой игре со стороны «Спартака» не приняли участия из-за травм и дисквалификаций защитник Томаш Тавареш, полузащитники Наиль Умяров и Руслан Литвинов, нападающий Тео Бонгонда.