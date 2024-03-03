«Артур — не замена Малкому». Бубнов прокомментировал игру новичков «Зенита» со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре бразильских футболистов «Зенита», приобретённых в ходе зимнего трансферного окна, в домашнем матче 19-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0).

«Если пройтись по персоналиям, то по новичкам «Зенита» могу сказать, что Артур — это не замена Малкому, и близко не выглядит, как ушедший бразилец. Хотя, может, ещё адаптируется. У Педро с дриблингом всё в порядке, но пока он не игрок старта. Нино — хороший защитник, но это было известно. Правда, думал, что Родригао будет с ним в паре играть, неужели Эракович. В целом же «Зенит» играл в свою игру, был верен стилю, но ничего нового не показал. На мой взгляд, Сергеева можно было раньше выпустить, поскольку Кассьерра не выделялся ничем, а затем набегался», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В ходе зимнего трансферного окна 2024 года «Зенит» из Санкт-Петербурга пополнил состав тремя бразильскими игроками. К сине-бело-голубым перешли 26-летний вингер Артур из «Палмейраса» (трансферная компенсация € 15 млн), 18-летний вингер Педро из «Коринтианса» (€ 9 млн) и 26-летний центральный защитник Нино из «Флуминенсе»(5 млн). Также «Зенитом» был выкуплен у «Краснодара» за € 850 тыс. трансфер 26-летнего российского атакующего хавбека Ильзата Ахметова.

В матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) Артур и Нино вышли в стартовом составе. Нино отыграл полный матч, на 70-й минуте Артура заменил Педро, на 89-й минуте на замену вышел Ахметов.