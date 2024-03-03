Месси рассказал о стратегических планах «Интер Майами» на сезон

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после разгромной победы команды в матче третьего тура МЛС с «Орландо Сити» (5:0) рассказал о стратегических планах своего клуба на сезон.

«Мы готовимся к борьбе за МЛС и знаем, что этот путь долгий. Сейчас только начало и мы это всё хорошо понимаем. Давайте пойдём и попробуем это сделать», — цитирует Месси аккаунт

Barça Worldwide на странице в Х (ранее Twitter).

В этой встрече Месси оформил дубль. Также два гола на свой счёт записал уругвайский нападающий Луис Суарес.

Напомним, на данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записав в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.

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