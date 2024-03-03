Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси рассказал о стратегических планах «Интер Майами» на сезон

Месси рассказал о стратегических планах «Интер Майами» на сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после разгромной победы команды в матче третьего тура МЛС с «Орландо Сити» (5:0) рассказал о стратегических планах своего клуба на сезон.

«Мы готовимся к борьбе за МЛС и знаем, что этот путь долгий. Сейчас только начало и мы это всё хорошо понимаем. Давайте пойдём и попробуем это сделать», — цитирует Месси аккаунт
Barça Worldwide на странице в Х (ранее Twitter).

В этой встрече Месси оформил дубль. Также два гола на свой счёт записал уругвайский нападающий Луис Суарес.

Напомним, на данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записав в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника

Материалы по теме
Топ-5 футболистов по числу хет-триков. Отрыв Месси и Роналду колоссален!
Истории
Топ-5 футболистов по числу хет-триков. Отрыв Месси и Роналду колоссален!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android