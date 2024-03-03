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«Один из худших эпизодов в футболе». Экс-арбитр Итурральде — о скандале в матче «Реала»

«Один из худших эпизодов в футболе». Экс-арбитр Итурральде — о скандале в матче «Реала»
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Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о судейском скандале в матче Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» (2:2).

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«Ужасная работа в исполнении «топ»-судьи. Он добавляет семь минут и говорит Карвахалю, что из-за просмотра ВАР добавит ещё одну. Угловой назначается, когда на часах 98:13, и в этот момент начинается цепочка непонятных решений.

Если ты добавил минуту, то не должен позволять разыграть угловой. Если уж позволил, то должен дать либо вынести мяч, либо пробить по воротам.

Вратарь «Валенсии» выбивает мяч, и тот выходит за пределы штрафной. В этот момент следует остановить игру. Но судья этого не делает, и мяч получает Диас, который делает навес – в этот момент рефери даёт три свистка. И с третьим сигналом Беллингем забивает.

Я понимаю, чем могут быть недовольны игроки «Реала» и игроки «Валенсии». Это один из худших эпизодов в футболе», – цитирует бывшего арбитра Cadena Ser.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, встреча завершилась судейским скандалом. В конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот.

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