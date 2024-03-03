В Сеть попало фото судейского протокола скандального матча «Реал» — «Валенсия»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, как ранее сообщалось, нецензурно раскритиковавший главного судью матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) Хесуса Хиля Мансано, согласно протоколу встречи не оскорблял арбитра.

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Авторитетный журналист издания COPE Аранча Родригес на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовал фото судейского протокола скандального матча. В описательной части документа эпизод с удалением Беллингема арбитр описывает следующим образом: «На 999-й минуте игрок (5) Джуд Беллингем был удалён с поля по следующей причине: после окончания игры, всё ещё находясь на поле, он подбежал ко мне в агрессивной манере и кричал, повторяя несколько раз: «это чёртов гол».

Фото: Соц.сети журалиста Аранчи Родригеса

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». После данного инцидента Беллингем получил красную карточку за нападки на арбитра встречи.