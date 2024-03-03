Нападающий «Оренбурга» Мансилья: рад, что Вера с нами — он очень важен для меня и команды

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья с радостью отреагировал на тот факт, что полузащитник оренбургской команды Лукас Вера не покинул её нынешней зимой.

«Не знаю, что произошло в истории с переходом Веры. Может, клубы не договорились. Но я рад, что он с нами. Для меня Вера очень важен, да и для всех нас. Мы друзья — общаемся и вне поля. Я расстроился, когда узнал, что он уйдёт. Но сейчас он с «Оренбургом» и всё хорошо», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Вера принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Ранее появлялась информация, что в услугах Веры заинтересован московский «Локомотив».