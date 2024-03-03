Анчелотти: Беллингем не оскорблял судью, он сказал: «Чёрт возьми, это гол!»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти встал на защиту атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема, который был удалён с поля на 99-й минуте игры 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), состоявшейся вчера, 2 марта.

«Удаление Беллингема не беспокоит нас, ведь он не оскорблял судью. Джуд сказал ему: «Чёрт возьми, это гол!», но не оскорблял», — приводит слова Анчелотти MadridXtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, английский хавбек получил красную карточку после финального свистка в матче с «Валенсией» за споры с арбитром. После матча появилась информация, что в ходе этого спора Беллингем оскорбил судью.

В компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».