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Анчелотти: Беллингем не оскорблял судью, он сказал: «Чёрт возьми, это гол!»

Анчелотти: Беллингем не оскорблял судью, он сказал: «Чёрт возьми, это гол!»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти встал на защиту атакующего полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема, который был удалён с поля на 99-й минуте игры 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), состоявшейся вчера, 2 марта.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«Удаление Беллингема не беспокоит нас, ведь он не оскорблял судью. Джуд сказал ему: «Чёрт возьми, это гол!», но не оскорблял», — приводит слова Анчелотти MadridXtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, английский хавбек получил красную карточку после финального свистка в матче с «Валенсией» за споры с арбитром. После матча появилась информация, что в ходе этого спора Беллингем оскорбил судью.

В компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

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