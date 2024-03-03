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Хлусевич высказался о предстоящих матчах сборной России с Сербией и Парагваем

Хлусевич высказался о предстоящих матчах сборной России с Сербией и Парагваем
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич, попавший в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские товарищеские игры, поделился ожиданиями от противостояний со сборными Сербии и Парагвая.

«В сборную всегда приятно попадать, даже если это пока расширенный список. Всегда хочется играть в национальной команде, потому что это пик карьеры. Тем более впереди такие матчи.

Сербия и Парагвай — хорошие команды, будут интересные противостояния. Самое главное, что мы играем дома, будут свои болельщики. Возможно, эти сборные сильнее наших предыдущих соперников», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России сыграет с сербами 21 марта. Также команда Валерия Карпина примет Парагвай 25 марта. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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