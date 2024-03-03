Энрике недоволен уровнем игры и результативностью Мбаппе в последние недели — Le Parisien

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике провёл откровенную беседу с нападающим французского гранда Киллианом Мбаппе, в ходе которой сообщил футболисту, что недоволен тем уровнем игры и результативностью, которую он демонстрирует в последние недели. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Энрике обратил внимание, что в последнее время 25-летний нападающий перестал полностью выкладываться во время тренировочного процесса. Также в ходе беседы с Мбаппе испанский специалист подчеркнул, что ожидает от него большего в предстоящих матчах «ПСЖ».

Подчёркивается, что тренер и игрок обсудили и ситуацию с его уходом из клуба грядущим летом.

Напомним, в последних пяти матчах чемпионата Франции Мбаппе забил два гола и отдал одну результативную передачу. Однако в последних двух турах Лиги 1 Энрике менял 25-летнего нападающего по ходу встречи.