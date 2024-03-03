Футболист «Оренбурга» Михайлов: мы находимся не на своём месте, по игре должны быть выше

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1), в котором оренбургская команда смогла отыграться на последних минутах встречи.

«Мы ехали в Москву за тремя очками. Хотим побеждать в каждом матче, набирать очки и подниматься вверх в таблице. Мы полностью выдержали темп этого матча. На сборах очень хорошо подготовились, поскольку упорно работали.

У нас стоит цель побеждать в каждом матче. Знаем, что находимся не на своём месте. По игре мы должны быть выше. Но так сложилась первая часть. Теперь нам предстоит исправить ситуацию», — приводит слова Михайлова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В следующем туре «Оренбург» проведёт матч с «Балтикой», который состоится 10 марта в 14:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне Михайлов принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее арендное соглашение игрока, принадлежащего «Зениту», с «Оренбургом» рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.