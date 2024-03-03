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Бубнов: для «Спартака» набранный балл — приобретение. Для «Зенита» — потеря

Бубнов: для «Спартака» набранный балл — приобретение. Для «Зенита» — потеря
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Футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и красно-белыми. Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Чувствовалось напряжение при минимуме моментов. Пытались играть в хорошем темпе, но на победу ни одна команда не наиграла. В целом результат закономерен. План «Спартака» на игру сработал, для москвичей набранный балл — приобретение. Для «Зенита» же потеря, повезло ещё, что «Краснодар» в своей игре тоже очки потерял», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После этого матча в активе «Зенита» стало 37 очков. Команда из Санкт-Петербурга находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую позицию.

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