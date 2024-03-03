«Факел» анонсировал матч с «Пари НН» в стиле «Терминатора»
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и «Факелом». В преддверии этого противостояния пресс-служба воронежского клуба опубликовала видеоанонс в стиле фильма 1991 года «Терминатор 2: Судный день».
В этом видеоролике французский новичок «Факела» Райан Сенхаджи играет роль Терминатора. Он заходит в нижегородский бар, где сканирует посетителей и картонную фигуру капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука. В конце Сенхаджи говорит: «Нам нужны три очка!»
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Факела».
Напомним, матч пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Игра начнётся в 14:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
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