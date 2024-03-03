Бушманов: в матче с «Зенитом» Угальде был самым заметным игроком на поле

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и красно-белыми. Команды сыграли вничью — 0:0. Экс-игрок отметил игру костариканского новичка «Спартака» Манфреда Угальде.

«Матч понравился. Несмотря на ничью, смотреть было приятно от начала и до конца. «Спартак» понравился, «Зенит» тоже неплохо играл. Хороший получился матч после перерыва. Угальде был как минимум самым заметным игроком на поле. Хорошее впечатление произвёл — много двигался, получал мячи, обострял и бил по воротам. Не хватило только результативного действия», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.