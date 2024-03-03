«Чем бы он нам помог?» Зиньковский — о решении Абаскаля не посещать матч с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением относительно решения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не посещать матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда играла с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге.

«Абаскаль объяснил команде своё решение уехать в Москву. Гильермо был с нами утром и днём в день матча, но сказал, что игру будет смотреть на базе. Его всё равно с нами не было бы на матче из-за дисквалификации.

Абаскаль кинул команду? Нет. Чем бы он нам помог? Его не было бы на поле. Мы увиделись бы только в автобусе после матча — какая разница? Я её не вижу. Для меня в решении Абаскаля ничего такого нет», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Напомним, перед началом матча глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Абаскаль будет следить за матчем с санкт-петербургским «Зенитом» на базе московской команды.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров в РПЛ «Зенит» заработал 37 очков и расположился на второй строчке.