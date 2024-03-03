Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чем бы он нам помог?» Зиньковский — о решении Абаскаля не посещать матч с «Зенитом»

«Чем бы он нам помог?» Зиньковский — о решении Абаскаля не посещать матч с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением относительно решения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не посещать матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда играла с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Абаскаль объяснил команде своё решение уехать в Москву. Гильермо был с нами утром и днём в день матча, но сказал, что игру будет смотреть на базе. Его всё равно с нами не было бы на матче из-за дисквалификации.

Абаскаль кинул команду? Нет. Чем бы он нам помог? Его не было бы на поле. Мы увиделись бы только в автобусе после матча — какая разница? Я её не вижу. Для меня в решении Абаскаля ничего такого нет», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Напомним, перед началом матча глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Абаскаль будет следить за матчем с санкт-петербургским «Зенитом» на базе московской команды.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров в РПЛ «Зенит» заработал 37 очков и расположился на второй строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Канчельскис: Абаскаль — уникальный случай, впервые вижу, чтобы тренер был не на стадионе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android