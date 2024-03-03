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Медведев: «Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью

Медведев: «Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком». Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч состоялся вчера, 2 марта. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В данный момент «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 37 очков в 19 проведённых матчах. «Спартак» располагается на четвёртой позиции с 31 очком после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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