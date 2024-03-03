Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Балтики» Фамейе оценил работу под руководством Игнашевича

Новичок «Балтики» Фамейе оценил работу под руководством Игнашевича
Комментарии

Нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе, арендованный из казанского «Рубина» в начале февраля, поделился мнением о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.

«Сергей Игнашевич – в прошлом футболист высочайшего уровня. В «Балтике» он отлично понимает игроков, знает, как с ними общаться, и прекрасно разбирается в футболе. Честно говоря, я просто кайфую, что между игроком и тренером может быть такое общение», — приводит слова Фамейе Metaratings.

В данный момент «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда набрала 13 очков после 18 проведённых матчей. Напомним, Сергей Игнашевич возглавил калининградский коллектив в октябре 2021 года.

Материалы по теме
Московское дерби и супербитва за выживание! Тур РПЛ закрывается красиво. LIVE
Live
Московское дерби и супербитва за выживание! Тур РПЛ закрывается красиво. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android