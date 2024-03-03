Новичок «Балтики» Фамейе оценил работу под руководством Игнашевича

Нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе, арендованный из казанского «Рубина» в начале февраля, поделился мнением о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.

«Сергей Игнашевич – в прошлом футболист высочайшего уровня. В «Балтике» он отлично понимает игроков, знает, как с ними общаться, и прекрасно разбирается в футболе. Честно говоря, я просто кайфую, что между игроком и тренером может быть такое общение», — приводит слова Фамейе Metaratings.

В данный момент «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда набрала 13 очков после 18 проведённых матчей. Напомним, Сергей Игнашевич возглавил калининградский коллектив в октябре 2021 года.