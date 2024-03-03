Лионель Месси достиг отметки в 500 голов в национальных чемпионатах

Сегодня, 3 марта, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата американской МЛС с «Орландо Сити», достигнув отметки в 500 голов в национальных чемпионатах.

Лионель Месси забил 474 мяча в испанской Примере в футболке каталонской «Барселоны». Также на его счету 22 гола за «ПСЖ» во французской Лиге 1 и четыре мяча в МЛС. В совокупности — 500 мячей.

Напомним, «Интер Майами» одержал разгромную победу над «Орландо Сити» со счётом 5:0. Помимо Месси, дублем отметился 37-летний нападающий Луис Суарес. Также на счету уругвайца две результативные передачи. Ещё один гол на счету полузащитника Роберта Тэйлора.

Отметим, что в общей сложности Месси принял участие в 891 матче за футбольные клубы во всех официальных турнирах, забил 722 мяча и отдал 345 результативных передач.