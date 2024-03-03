Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси достиг отметки в 500 голов в национальных чемпионатах

Лионель Месси достиг отметки в 500 голов в национальных чемпионатах
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 марта, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата американской МЛС с «Орландо Сити», достигнув отметки в 500 голов в национальных чемпионатах.

Лионель Месси забил 474 мяча в испанской Примере в футболке каталонской «Барселоны». Также на его счету 22 гола за «ПСЖ» во французской Лиге 1 и четыре мяча в МЛС. В совокупности — 500 мячей.

Напомним, «Интер Майами» одержал разгромную победу над «Орландо Сити» со счётом 5:0. Помимо Месси, дублем отметился 37-летний нападающий Луис Суарес. Также на счету уругвайца две результативные передачи. Ещё один гол на счету полузащитника Роберта Тэйлора.

Отметим, что в общей сложности Месси принял участие в 891 матче за футбольные клубы во всех официальных турнирах, забил 722 мяча и отдал 345 результативных передач.

Материалы по теме
«Все знают, на что он способен». Месси — об игре Луиса Суареса в матче с «Орландо Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android