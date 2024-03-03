Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: было бы интереснее, если бы «Зенит» выиграл свой матч

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился мнением о прошедших матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), как и «Краснодар» с «Рубином» (1:1).

«Зенит» и «Краснодар» не выиграли, потеряли очки и будут ещё терять. Чемпионат напряжённый, тем более первые игры после большого перерыва. Было бы интереснее, если бы «Зенит» выиграл свой матч у «Спартака». «Краснодару» не то что повезло, но сейчас все будут терять очки. Я уверен, что на победном ритме будет тяжело пройти, потому что все решают свои задачи, все упираются. Тот же «Рубин» борется за место ближе к призёрам, ничего нельзя исключать.

На первый план будет выходить психология — не всем командам комфортно, когда им дышат в спину, тем более такая опытная команда как «Зенит», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.